12 kuu jooksul on üle Eesti kaitsesüstitud 840 000 inimest, kellest 270 000 on saanud juba ka tõhustusdoosi ning kokku on manustatud ligi 1,8 miljonit vaktsiinidoosi.

«Aasta tagasi saime koos esimeste vaktsiinisüstidega lootuse, et tervisekriis saab peagi teaduse toel ületatud. Pandeemia pole küll veel läbi, kuid meie ühiskond on märksa avatum ja olukord oluliselt parem: vaktsineeritud inimesed levitavad vähem viirust, nakatuvad vähem, satuvad harvemini haiglaravile ning veelgi vähem intensiivravi osakonda. Ent uute tüvede tulek ja võime ka osa vaktsineerituid nakatada näitab, et meil on veel pikk tee minna. Äärmiselt oluline on ka edaspidi end COVID-19 haiguse vastu kaitsesüstida, sest vaktsiinid kaitsevad endiselt väga tõhusalt raske haigestumise ja surma eest,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Vaktsineerimine on vähendanud suremust ja rasket haigestumist. Eesti haiglaravi statistika näitab, et vaktsineeritud inimene vajab ravi 3–10 korda vähem kui vaktsineerimata inimene. Terviseameti andmetel satub keskmiselt 7,5 protsenti diagnoositud inimestest haiglavoodisse, samal ajal vaktsiini saanutest on raskeid juhtumeid ainult 0,02 protsenti.

Tervisespetsialistid on veendunud, et koroonaviiruse uute tüvede vastu on oluline, et vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed teeksid ka tõhustusdoosi. Tõhustusdoos on soovitatav kõigile täiskasvanutele, kel on vaktsineerimiskuurist möödas vähemalt kolm kuud AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinide puhul ja kaks kuud Jansseni vaktsiini puhul.