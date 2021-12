Selgus, et jõuluvana ja päkapikkude toodud kingitused polegi nii olulised, tähtis on hea tervise juures pere, kellega koos aega veeta.

Maria Härmas. FOTO: Margus Ansu

Maria Härmas: Jõuludel tegi kõige rohkem rõõmu kindlasti lumine ilm ja ikka sõpradega koos olemine.

Ma olen talisupleja, käisime koos seltskonnaga ka jõululaupäeva öösel kell neli Emajõe jääaugus ujumas – väga äge oli! Kokkuvõttes oli lihtsalt hästi tore päev ja imeilus ilm.

Arvi Nebokat: Rõõmu tegid ikka lapselapsed, neid on kokku kuus ja nad kõik uisutavad praegu siin Raekoja platsil.

Oleme Haapsalust pärit ja tulime Tartusse pühasid tähistama laupäeval.

Jõudsime autoga kohale veel enne suurt lumetuisku, kui teed oli veel puhtad. Poeg hakkas aga hiljem tulema, kuid siis tuiskas juba lund ja teeolud läksid väga keeruliseks. Aga jõudsime tervelt kohale!

Jõuluturg on kaunis ja siin on täitsa ilus kuusk, meil Haapsalus on natuke rääbakas, ilmselt Lõuna-Eesti asi, et pinnas on parem.

Ma polegi enne Tartu jõululinnas käinud, nägin vaid telekast, kuidas siin saadet tehti.

Aire Vester. FOTO: Margus Ansu

Aire Vester: Kõige parem oli jõuluajal lihtsalt perega koos olla, viimasel ajal polegi eriti palju kellegagi koos olla saanud, aga nüüd tulid väikesed ja suured kokku – see on kõige parem ja muu ei omagi tähtsust.

Meil oli jõuludel ikka suur seltskond koos, oma 16 inimest: vennad ja vennalapsed, miniad ja ämmad-äiad.

Oleme Elvast pärit, aga tulime juba teist aastat Tartu jõululinna, panin ka üle 20 aasta esimest korda uisud jalga – siin on väga lahe!

Virge Nummert: Mulle tõi kõige rohkem rõõmu jõulupühadel lumine ilm ja kokku tulnud hea tervise juures pere, kellega koos sai aega veedetud.​​

Ragnar Konson: Meie perel ei käi jõuluvana juba aastaid, sest meie jaoks on kõige väärtuslikum just see aeg, mille saame koos perega veeta – nii Tartus kui ka Värskas koos vanemate ja vanavanematega.

Richard Hamzi. FOTO: Margus Ansu

Richard Hamzi: Ma olen pärit Inglismaalt Manchesterist, kus me koos Tartust pärit tüdruksõbraga elame.

Meil on ka kaks last, kellega me pole peale koroonapandeemia algust pea kaks aastat Tartu vanavanemaid näinud, nüüd tõimegi lapsed lõpuks Tartusse vanavanemate juurde.

Tartu on väga kaunis ja maagiline linn, naudime jõululinnas kuuma glögi ja kakaod ning siin on praegu väga palju lund, mida Inglismaal kunagi ei näe.