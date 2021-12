Jõululaupäeval sündis Tartusse kaks ilmakodanikku

Eelmise aasta jõululaupäeval sündis kliinikumis kuus last.

Alates 19. detsembrist on Tartu ülikooli kliinikumi sünnitusosakonnas sündinud 34 last, neist 18 poissi ja 16 tüdrukut. Sellel aastal kokku on sündinud kliinikumis 2528 beebit.