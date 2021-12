«Ma arvan, et need koroonakannatused ei ole midagi suuremat, kui on maailmas olnud varemgi,» ütles Tooming. «See on kõikide suurte kannatuste, hädade ja lootusetuste juures üks väike vaheetapp, olgugi, et ta on tervet maailma korraga puudutanud ja me saame tänapäeval infot igalt poolt kätte ning näeme, mis kõikjal toimub.»

«Need kaks aastat on olnud inimestele rasked, on olnud kaotusi ja tervisekaotusi, mitmesuguseid tagasilööke majanduslikus mõttes. Aga oleme alles ja pered on koos, ja kus ei ole, seal on võimalik mõelda nende peale, kes on igavikku jõudnud või eemal,» rääkis Tooming.

Tooming nentis, et koroonaaja mõjud peegelduvad muu hulgas selles, et linnakirikutesse on tulnud inimesi juurde ja silmanähtavalt on tulnud juurde noori inimesi.

«Minu silmade läbi on kirikukogudus silmanähtavalt noorenenud, ma vaatan seda pühapäevaste kirikuliste pealt, keda on tavaliselt sadakond,» ütles ta.

Tooming leidis aga, et hoolimata rasketest aegadest ei ole muutunud jõulusõnum: «Jõulusõnum on paar tuhat aastat üks ja sama olnud, et jumal oma kõikvõimsuses vastas inimese küsimusele, miks, kuidas ja millepärast sa nii teed. Siis andis ta võimaluse inimesel ise väiksesse ja väetisse vastündinussse oma suhtumist avaldada, et ta nägi, et inimene on selline, nagu ta on. See lunastus, õnnistus ja rõõmusõnum, et meil on igavene elu, mitte tõotatud, vaid et oleme igaviku osad algusest lõpuni. Et jumal lapsena tuli meie juurde ise.»

Peetri koguduse jõuluteenistus on täna õhtul. Kirikusse mahub 1500 inimest ja Toomingas usub, et hajutatusega on hästi – viimastel aastatel ei ole kirik puupüsti täis tulnud. Nõutud on maski kandmine. Koroonapassi esitama aga ei pea, selline võimalus on kogudustele jäetud.