õulud on rahu, lähedaste, rõõmude ning jagamise aeg, ent kui vaadata traditsioonilisele jõululauale, leiab sealt peamiselt seapraadi, verivorste ning teisi lihatoite, mille valmistamiseks on ohverdatud mõni elusolend. Kuidas tähistada pühi ja katta laud niimoodi, et see ka loomad ja koos nendega veganidki naeratama paneks?