Kärt Karri ja Lili Koch meenutavad, mis on pannud õdesid naeratama. Näiteks pääseb patsient koju. Aga ta läheb poodi, ostab kotitäie mandariine ja enne kui päriselt koju läheb, tassib need õdedele. FOTO: Kristjan Teedema

Inimestel on lubatud tõsine olla, ei pea kogu aeg rõõmus olema. Aga tõelised naeratused on siiski vajalikud. Ka maskiajastul ja haiglas, kus mitte ainult patsiendid, vaid isegi arstid ja õed teinekord segaduses on.