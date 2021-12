Kuulsin kord ühes filmis nalja sellest, kuidas lapsepilastaja ja väike poiss metsa poole kõnnivad. Jõudnud üha sügavamale kottpimedasse tihnikusse, pöörab poiss korraga pilgu üles ja ütleb: «Ei tea... Nüüd on juba päris hirmus!» Mees vaatab talle ülalt alla ja kostab: «Sinul on hirmus? Mina olen ju see, kes peab siit metsast üksi välja saama!»