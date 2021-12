Kuigi kriitilist olukorda ühegi veregrupi verevarudega praegu pole, on verekeskusel vajaka 0-veregrupi reesusnegatiivset verd ning 0- ja A-veregrupi reesuspositiivset verd. Muidugi on pühade eel verd andma oodatud igaüks, kes vähegi soovib ja terve on, julgustas verekeskuse direktor Helve König.