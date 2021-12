Selgusid Tartu valla kaasava eelarve hääletuse parimad ideed

Rahvahääletuse napilt võitnud ettepaneku esitaja Kristiina Raja sõnul on Maarja-Magdaleena põhikooli staadionil virgestusala rajamiseks sobilik koht olemas, kuid puuduvad vajalikud atraktsioonid ja valgustus.

Rahvahääletusel teise koha saavutanud ettepaneku esitajate Tiina Tambaumi ja Anne Vaheri sõnul on Äksi vaja kohta, kus saaks kõik lihasgrupid läbi võtta, tasakaalu harjutada ning selgroo sirgeks tõmmata. Kuna Äksis on teadaolevalt läbi aasta suurepärane võimlemisilm, on seda kõike tore teha vabas õhus. Lisaks ei pea ilma kütma ja nii saab võimelda täitsa tasuta. Vaja oleks ainult paar tuuletõkke seina trenažööride ja turnitorude ümber ja varikatus ei teeks ka paha.