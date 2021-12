Kambja vallas on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 18+ elanikke 82,5 protsenti ehk 8062 inimest. Seega on preemia suuruseks 80 620 eurot. Luuna vallas on vaktsineerituid 80,3 protsenti ehk 3390 inimest, mis teeb preemia suuruseks 33 900 eurot.