Teoste autoreid on 44. Osa neist on tudengid, mõned vilistlased ja mitmed õppejõud, kes kõik osalesid heategevuslikus ettevõtmises «Värvid Pallasest». Rohkesti on esindatud maalikunst ja graafika, kuid leidub ka fotograafiat ning üks tekstiilikunsti teos, autor Kairi Lentsius, üks raske keraamiline mosaiik, mille on teinud Kadri Kalve, ning üks Albert Anni söejoonistuse žikleekoopia.