Jõulud ja uusaasta on aeg, kui me teeme üksteisele kingitusi. Inimesed on sellel ajal avatumad, lahkemad ja heldemad kui tavaliselt. Olen hakanud mõtisklema ühe võimaliku kingituse üle, mida igaüks saab teistele kinkida – see on naeratus. Ei maksa suurt midagi, aga suudab teha suuri asju nii kinkijale kui ka kingi saajale.