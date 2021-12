Olgugi et viimase aja uudiste põhjal otsustades võiks arvata, et lähiaastatest midagi head oodata pole, soovitab rektor Toomas Asser liiga dramaatilistest hoiakutest loobuda – ka igal probleemil on tahke, mille peale naeratada. FOTO: Margus Ansu

Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on teda koroonapandeemias enim üllatanud see, kui suur hulk inimestest üle maailma on olnud valmis oma käitumist kujundama juhuslikele pseudoteooriatele tuginedes. Seda, millise jälje jätab piirangute aeg praegu kõrgharidust omandavale põlvkonnale, on tema hinnangul veel vara hinnata.