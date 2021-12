Tartu ülikooli spordihoones pühapäeva õhtul toimunud korvpalli superkarikafinaali poolajal ütlesid kaks Tartu meeskonna toetajat, et mäng on põnev ja kodumeeskonnast päris üle pole sõidetud, kuid võidule nad ei panustaks. Siis oli Tartu Kalev/Cramost maas viie, veerand hiljem juba kümne silmaga. Viimasel kümnel minutil otsustas koduvõistkond aga, et nüüd aitab: Cramot viskele ei lubatud ning Tartu tõstis võiduga 82:73 karika pea kohale.