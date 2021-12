«Asutasime stipendiumifondi, et motiveerida Eestis hambaarstiteadust õppivaid üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude oma erialal väga häid tulemusi saavutama. Tartu ülikooli õppe- ja teadustöö kõrge tase on meie kõigi huvides, et hoida Eesti hambaraviteenuse kvaliteeti ja aidata kaasa uute säravate erialaspetsialistide väljakujunemisele,» ütles Eesti hambaarstide liidu president doktor Piret Väli.



Väli lisas, et eesmärk on koguda fondile vähemalt 50 000 euro suurune põhikapital, mille kasumiprotsentidest hakatakse alates 2023. aastast välja andma kahte stipendiumit. Esimesel, 2022. aastal rahastatakse stipendiumi väljaandmist sihtotstarbeliste annetuste kaudu.



Annetusi Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi põhikapitali saab teha Tartu ülikooli sihtasutuse veebilehe kaudu: https://sihtasutus.ut.ee/fondid#fund=4880450



Annetada saavad nii ettevõtted kui ka eraannetajad. Toetuste suurus ei ole määratletud, kuid siiski on teatud toetuspiiri ületajatel on mõned eelised: