Tartus toimuvad olulised muudatused jäätmeveos

Kui seni sai osades Tartu linnaosades nautida tasuta rendikonteinereid (PRK 1), siis uuest aastast lisandub konteineritele ka rent. Hea uudisena ei pea konteinereid siiski vedajalt rentima ja nii on Ragn-Sellsi konteinerid sõltuvalt suurusest kuni 30–40% soodsamad. Kuigi väiksemate konteinerite puhul pole hinnavahe niivõrd märgatav, jäädes ligi 0,50 euro juurde kuus, siis suuremate puhul võib rentimine Ragn-Sellsilt tuua aastas ainuüksi ühe konteineri pealt ligi 50 eurot kokkuhoidu (võrdluseks: 1100L konteineri rent on Eesti Keskkonnateenustel 9,60 eurot kuus, Ragn-Sellsil 5,70 eurot kuus).

Sageli loobuvad inimesed konteineri teenusepakkuja vahetamisest, sest konteineri äraviimise ja uue toomisega kaasnevad kulud võivad küündida kuni 120 euroni. Jäätmevedaja vahetamisel on aga praegusel vedajal kohustus kliendi soovi korral viia enda konteinerid tasuta ära. Siinjuures on Ragn-Sells teavitanud võimalusest tellida ka tasuta uue konteineri kohale toomisest. See pakub head võimalust vahetada vanad ja kulunud konteinerid uute ja soodsamate vastu ilma kaasnevate lisatasudeta. Võttes arvesse ka soodsama tühjendamistasu, on niiviisi võimalik uuest aastast jäätmeveokuludelt korralikult kokku hoida. Siinjuures on erinevate arvete haldamiseks mugavaim viis sõlmida rendipakkujaga püsimaksekorraldus.

Uue hanke kohaselt on fookuses jäätmete liigiti kogumine, mis võimaldab jäätmekäitluskulusid veelgi vähendada. Alates viie korteriga korteriühistutel on kohustuslik nii biojäätmete kui vanapaberi eraldi sorteerimine. Jäätmeveohange on üles ehitatud loogikal kes sorteerib, maksab vähem. Nii tohtis Tartu jäätmeveohanke kohaselt biojäätmete äraveohind moodustada maksimaalselt kuni 50% olmejäätmete hinnast ja vanapaberi tühjendamine on hoopiski tasuta. Kuigi pakendikonteineri võtmine ei ole kohustuslik, tasub lisaks mõelda ka selle võtmisele, sest tühjendamise hinnad on olmejäätmetega võrreldes ligi 50% soodsamad (näiteks 800L olmejäätmete konteineri tühjendamine on 9,48 eurot, kuid 660L pakendikonteineri tühjendamine vaid 3,90 eurot).