Tartu vallavanem Jarno Laur ütles, et vana sõjalennuvälja kohta on äärmiselt erinevaid plaane. Ühelt poolt soovivad kinnisvaraarendajad selle maksimaalselt täis ehitada, teisalt näiteks muinsuskaitse sooviks mingi osa hoopis kaitse alla võtta.

Vallavalitsuse hinnangul peaks uusehitised ikkagi lennuväljale jõudma. Vallavanem selgitas, et kui lennuvälja seal ei oleks olnud, oleks linn juba ammu sinnani küündinud. Et lennuväli pani arengu ses piirkonnas aastakümneteks seisma, on loogiline, et kinnisvaraareng nüüd mürinal seal peale pressib.