Vastupidi. On neid, kes teevad parandusettepanekuid linnaeelarvesse parkide ümbermõtestamise teemal, on neid, kes valmistavad ette pöördumisi kohtusse üldplaneeringu või täpsemalt keskpargi asjus, on neid, kes tegelevad ruumiprogrammiga keskpargis. Keegi ei oota niisama istudes uusi valimisi.

Uus kolmikliit on asunud keskpargi teemal uue ruumiprogrammiga tööle, mis iganes see ka täpsemini ei tähendaks. Olen aru saanud, et peasuund on kultuuriasutuste ühishoone mahu märkimisväärne vähendamine. Tuletame meelde, et algul sooviti ehitada u 22 000 ruutmeetrit suur hoone, millest kunstimuuseum ja raamatukogu vajaksid kõigest poolt ehk ligikaudu 11 000 ruutmeetrit. Suund on õige, sest Tartu ei vaja iga-aastast suurt hoone haldus- ja majandamiskoormat, vaid tuleb leida optimaalne ning maksimaalselt hea lahend raamatukogule ja kunstimuuseumile.