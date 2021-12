«Kliinikumis viivad laste vaktsineerimist läbi laste ravitööga tegelevad õendustöötajad,» selgitas Tiina Teder. «Kliinikumi peahoones on selleks sisse seatud eraldi ooteala ning vaktsineerimiskabinetid. Ka aega planeeritakse lastele rohkem kui täiskasvanuile. Vajalik on etteregistreerimine.»

Kui laps on COVID-19 haiguse läbipõdenud, soovitatakse last vaktsineerida kuue kuu möödumisel tervenemisest ühe doosiga.

Lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna juhataja Eda Tamme sõnul kasutatakse Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiini, mis sisaldab kolm korda vähem toimeainet kui täiskasvanute vaktsiin. «Kuigi on teada, et enamasti kulgeb Covid-19 lastel võrreldes täiskasvanutega kergemalt, on detsembri alguse seisuga vajanud Eestis haiglaravi 119 last vanuses 5 kuni 11 aastat,» lisas ta. «Viiruse levik oli suurim detsembri alguses just 10 kuni 14-aastaste laste seas.»