Talisuplejad loodavad pakase saabudes edaspidi kirvetööst pääseda

Talisupluskultuur on just koroonapandeemia ajal võtnud linnas positiivses mõttes pandeemia mõõtmed. Innukas talisupleja Risto Mets tõdes, et kui talvine jääaugus kümblemine on olnud aastaid üksikute huviliste hobi, siis nüüd on see komme jõudnud massidesse ning juba teist talve näeb Anne kanalis külmast veest tervisele tuge otsimas inimesi ööpäevaringselt.

«Just nende sadade inimeste paremaks teenindamiseks MTÜ Taliujumine Rahvaspordiks ja Tartu linnavalitsuse koostöös see töö ette võetigi,» selgitas ka mittetulundusühingu juht Margus Ruusmaa.

Läbi selge külma vee on näha kanali põhja agregaat. FOTO: Erakogu

Süsteemi kokkupanekuks läks ujumishuvilistel tarvis umbes 300 meetrit voolikuid, torusid ja kompressoreid, et tagada pidev õhu pealevool. Õhk liigub mööda voolikuid vette ja kerkib sõela meenutavate avauste kaudu pinnale, tekitades vee liikumise. Liikuv vesi omakorda takistab jääkaane tekkimist.

Koos abilistega kulus süsteemi töölesaamiseks umbes kaks päeva. Eriti suur abi oli tuuker Peep Okist, kes viibis vees kokku kaheksa tundi, tõdes Ruusmaa. Teadaolevalt ei ole mujal Eestis teist samasugust süsteemi ja teave selles osas puudub ka naabrite kohta. Seetõttu ei saa enne tõsisemate külmakraadide saabumist hinnata, kui laialt suudab süsteem vee lahti hoida. «Võimalik, et mitme ujumisraja laiuselt, sest kompressoritel saab valida erinevaid võimsusrežiime,» arvas ta.

Eesmärk on hoida vähemalt 25 meetrit ujumisala kogu talveaja jäävaba, et ööpäevaringselt saab jääauk olema kõigi linlaste ja külaliste käsutuses. Lisaks tervise turgutajatele või talisuplusest niisama elevuse saajatele hindavad avanevat võimalust kindlasti need harrastajad, kes tegelevad taliujumisega sportlikul tasemel.

Kui süsteem lõplikult tööle saab, on Eesti Aiad lubanud aiad anda, et ujumiskanalile saaks need ümber panna. Nii saab vaba vesi paremini tähistatud ja hoiab ehk ettevaatamatud inimesed kaugemal.