Priit Rand ütles, et tema kõige lemmikumad lood on head vanad estraadilaulud, esitajaiks Marju Kuut, Kalmer Tennossaar, Kalju Terasmaa ja teised. Aga kuna Lauri Hermannil on oma maitse, siis võib kindel olla, et uisudisko muusikavalik tuleb täna mitmekesine ja meeldib kõigile.

Kuigi ilm on sombune, siis jää ära ei sula, pealegi on uisuväljak ja disko tasuta. Kel endal uiske ei ole, saab need rentida klaasmajast otse uisuplatsi eest. «Riietuda tasub soojalt, aga ka diskole kohaselt,» ütles Priit Rand.