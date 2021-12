«Veebipõhine rakendus on liidestatud kolme erineva äpiga: Eleringist võtame börsihinna, agaTark äpist koduseadmed ning Sendgrid äpi abil saadame kasutajatele teavitusi. Nii saab tarbija ülevaate headest ja halbadest tarbimisaegadest ning selle järgi oma tarbimisharjumusi kohandada,» selgitas rakenduse tööpõhimõtet tiimiliider Karl Erik Voll.

Ehkki tiimiliikmete sõnul oli aega armutult vähe, võistlus pingeline ning loodud süsteemid said tervikuks liidetud alles viimase võistlustunni jooksul, jäid nad kokkuvõttes oma sooritusega rahule.

Lisaks üldvõidule kuulus meeskonnale ka AgaTark eriauhind. Noormehed usuvad, et tugev sooritus võistlusel on heaks stardipakuks eesootavale praktikale ning plaanivad loodud rakendust edasi arendada. «Esmalt on vaja unetunnid tagasi teha, ja siis vaatame edasi,» lisasid noored naerdes.