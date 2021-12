Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk sõnas, et peale 15 aastat rulluisumaratone pole alal soovitud taset ning osalejate arvu saavutatud. Näitena tõi ta, et kui esimesel maratonilt võttis osa ligi 900, siis tänavu umbes 600 rulluisutajat. Neistki tegid pooled distantsi kaasa virtuaalselt.

Kelk lausus, et eriti viimastel aastatel on huvi rulluisutamise vastu kahanenud. «Viimasel 5-7 aastal on olnud selge langustrend. Uiskude müük ja harrastajate arv ning sellest ka osalejate arv vähenevad,» rääkis ta.