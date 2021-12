Mihkel Lees: ennetus on abistamisest odavam

Tahaks ikkagi arvata, et töö. Kindlasti ka see, kuidas linn koroonakriisiga on toime tulnud. Ehk siis püüdlus olla selles kriisis kaks sammu ees, mitte seitse sammu taga. Näiteks vaktsineerimiskeskuse loomine koos heade meditsiinipartneritega, töö selle nimel, et võimalikult paljud tartlased oleksid vaktsineeritud ja Tartu võimalikult avatud.