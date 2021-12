Pedja külas elav Andrus Ots täheldas, et suve hakul keeldus tema kompressor koostööst. «Urises jupp aega enne, kui end käima vedas,» selgitas Ots. Esiti arvas ta, et masin on lihtsalt vana, kuid kompressorit tuttava juures käivitades ilmnes, et see töötab ideaalselt.