Milleks meile jõulud? Jätame Kristuse sünni, selle jõulude tähistamise ametliku põhjuse korraks kõrvale. Mõtleme, milleks mulle, sulle, igaühele eraldi võttes see aeg on... või olla võiks. Kiirkursil ja autopiloodil jõulutada saab ka, eriti kiirel ettevalmistusajal. Tähendusega pühad päevad on siiski vast vaimse heaolu mõttes natuke paremad.

Puhata saab, võivad paljud öelda. See lihtne põhjus ja tähendus. Paar päeva juures, millal rahulikult kodus püsida. Mõnel aastal veab: jõulud sulavad enam-vähem kokku aastavahetuse punaste päevadega. Koolilastel ka vaba aeg, nemad tahtvat puhata õppetööst. On neid, kes jõulupuhkuse ühendavad soojamaareisiga või otsivad hoopis rohkemat lund lustimiseks, seega on jõulud ka reismise aeg. Igasuguse puhkamispõhjenduse esiletõstmise juurde käib vaikimisi paraku natuke nukraks tegev eeldus, et töö ja õppimine on ikka üsna piinarikas tegevus ning iga võimalust sellest hoiduda tuleb tervitada.