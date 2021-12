Pühapäeval mängisid Credit24 liigas Tallinna Selver ja Tartu Bigbank. Samalt mängult läks levima ka viirus, millega tartlased on karikavõistluste finaali eel hädas. FOTO: Sander Ilvest

Kolmandat aastat järjest on Bigbank Tartu võrkpallimeeskond kolmapäeval Aadu Luukase karikavõistluste finaalis, mis peetakse TÜ spordihoones. Samal päeval on ka naiste karikavõistluse finaal, kuhu on samuti jõudnud Tartu naiskond.