Kiriku ja linnavalitsuse koostöös pakuti täna sel kuul juba teist korda süüa neile, kes endale ise jõulupraadi küpsetada ei saa, olgu põhjus milline tahes. Esimene heategevuslik söömaaeg toimus kirikus sel teisipäeval ja teine täna. «Pakkusime verivorsti, hapukapsast, ahjukartulit ja seapraadi, kõik on kirikus valmistatud,» loetles kirikuõpetaja Kristjan Luhamets.



Mõlemal päeval valmistati ette viissada toidukorda, kokku tuhat einet. «Aga kui kellelgi kõht tühjaks jääb, siis saab ta juurde küsida, viissada portsjonit ei tähenda seda, et need kindlasti viiesajale inimesele peavad jaguma,» selgitas linnavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Inge Kool. Ta lisas, et ühe jõululõuna hind on üheksa eurot, ehk kahel päeval pakutud toit läks maksma 9000 eurot.