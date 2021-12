Vanemuise juhi Kristiina Alliksaare sõnul teavad teatris töötavad inimesed hästi, et kõige olulisem on õhtul toimuv etendus, kus kõik annavad endast parima ja kui selleks on vaja teha mõni lisaliigutus, siis keegi ei küsi «miks?» või «mis ma selle eest saan?».

«2021. aasta on Vanemuise teatris võtnud kõigilt palju rohkem, kui on tavapärane või normaalne, ja selle valguses on mul väga suur lugupidamine kolleegide ees – kõik on siiralt pingutanud! Sellisel aastal preemia laureaate valida oli erakordselt keeruline, kuid seda enam rõõmustame nende üle ja nendega koos,» lisas Alliksaar.

Aastapreemia saajad

Vanemuise loomenõukogu draamapreemia sai näitleja Ragne Pekarev kui vanemuislane, kelle osavõtlikkus lahustab mured ja võimendab rõõmud, kes oma isiksuselt särab nii, et see ei jää kellelgi märkamata ning kes on abivalmis ja tähelepanelik enda ümbruse ja oma kolleegide suhtes. Tähelepanuväärne on ka tema näitlejaanne, mida austab suur hulk teatripublikust ja mida imetlevad paljud kolleegid.

Balletipreemia pälvis 2016. aastast Vanemuise laval tantsiv balletiartist Sayaka Nagahiro peenetundelise lähenemise eest osatäitmistele balletilavastustes «Little claws», «Metamorfoosid» ja «Luikede järv».

Muusikapreemiaga tunnustati tänavu Vanemuise kauaaegset peakoormeistrit Piret Taltsi, kelle tööalane pühendumus Vanemuisele oli ligemale 30 aastat – ta töötas selles teatris aastail 1992-2021. Selle aja vältel pälvis Vanemuise ooperikoor mitmeid väärikaid auhindu, lavale toodi palju uhkeid oopereid, muusikale, operette ja suurvormide ettekandeid. Imetlusväärne on tema roll ka väljapool Vanemuise teatrit – aastatel 1999, 2004 ja 2009 juhatas ta segakoore üldlaulupidudel ning 2004. aastal Tartu laulupeol.

Tehnilise töötaja preemia sai Vanemuise videomeister Juho Porila, kelle pühendumine ja suhtumine töösse on alati põhjalik ja loominguline. Ta on kolleegide seas hinnatud just oma vastutuleliku suhtumise ja inimliku suhtlemise poolest.

Administratiivtöötaja preemiaga jagati kiitust trupijuhile Merle Nikkinenile, keda Vanemuine tänas kohusetunde, hea pingetaluvuse ja tasakaalukuse eest keerulisel, pidevalt muutumises oleval aastal. Keerukustest hoolimata on ta püüdnud alati arvestada kõige ja kõigiga, mille eest on kolleegid talle äärmiselt tänulikud.

Tööjuubilarid

Teatrist tulnud teate kohaselt tunnustati kolmapäeva õhtul samas kohas ka nelja tööjuubilari.

1. oktoobril 2021 täitus Vanemuise sümfooniaorkestri klarnetimängijal Margus Vahemetsal Vanemuise teatris 35 ja käskjalal Anu Paavelil 50 aastat.

16. novembril tähistas inspitsient Aime Roosileht 40 aasta ja 9. detsembril juuksur-grimeerija Janika Kolju 30 aasta möödumist Vanemuise teatrisse tööle asumisest.