Kunstinäituste arvustused on meie päevalehes üsna sagedased. Tunduvalt harvemini võib kohata arhitektuuriarvustusi. Arhitektuur on ju samuti kunstiliik, ehkki näitusesaaliks on kogu linn. On edulugusid, nagu näiteks Pargi ja Päeva tänava vaheline nn Öö kvartal, millele juhitakse tähelepanu seoses ehitistele auhindade jagamisega. Aga on ju ka neid ehitisi, mis kohe tõesti on sobimatud.