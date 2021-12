Isikliku elu muutused lugejat võibolla nii väga ei huvita. Muutus see, et näen Tartu linna asju teistmoodi. Näen sügavamalt, et seadusandliku ja täidesaatva võimu vahel on väga oluline vahe. Pea kaks aastat volikogu esimehena ja eelnevad aastad volikogu liikmena andsid hea ülevaate sellest, kuidas toimib esinduskogu, aga linnavalitsuse tegevuse ja tema osakondade sügavusse ei näe sa ka volikogu esimehe kabinetist.