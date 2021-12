Tartu kogemus: omikroniga kaasneb üks uus sümptom

Ühtlasi on teada, et omikrontüviega nakkus läks liikvele eelmisel nädalavahetusel A. Le Coq`i spordimajas peetud sulgpallivõistluse osalejate seas. Suurt kollet viimase sündmusega esialgu siiski tekkinud pole.

Kui seni on koroonaviirusega nakatunutel olnud enim levinud sümptomiteks nohu, köha, pea- ja lihasvalu ning palavik, siis omikrontüve puhul on Tartus täheldatud lisaks ka peapööritust.

«Paistab, et selle tüve puhul on sümptomeid, mida nakatunul taluda tuleb, vanemate koroonaviiruse tüvedega võrreldes pigem rohkem,» ütles Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht. Samas märkis ta, et neil nakatunutel, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, ilmneb ka omikrontüve puhul sümptomeid harvem ja vähem kui neil, kes ei ole vaktsineeritud. «Kui on sümptomeid vähem, on mõistagi ka haigust kergem taluda,» lisas Luht.