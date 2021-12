Igal aastal leidub peresid ja lapsi, kellele jõulukingitused kuuse all enesestmõistetavad ei ole. Et need lapsed jõulurõõmust siiski ilma ei jääks, korraldab Eesti ettevõtlike noorte koda, ingliskeelse nimega Junior Chamber International Estonia (JCI), juba 14. aastat järjest vähekindlustatud lastele kingikogumise kampaaniat Jõulupuu.