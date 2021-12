2007. aasta märtsis kuulutati välja küll ideekonkurss, aga mitte vabadussamba püstitamiseks, vaid hoopis Vabadussõja võidusamba püstitamiseks. Mina ei tea, mis kaalutlustel või kelle eestvedamisel otsustati vabadussamba asemel püstitada Vabadussõja võidusammas. Ideekonkursil osalenuna julgen aga arvata, et žürii poolt esikohavääriliseks tunnistatud ideekavandi järgi püstitatud sammas on valesti projekteeritud ja ehitatud. See sammas lihtsalt laguneb ning vajab igal aastal hooldus- ja remonditöid.