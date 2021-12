Toomkirik on Tartu kõige uhkem ja võimsam ehitis nii sisult kui ka vormilt ning et tegemist on linna vanima hoonega, on sellega seoses palju vastamata küsimusi. Täna avab Tartu ülikooli muuseum toomkiriku saladuste kambri, mis toob silmaga näha ja käega katsuda seitse säherdust küsimust, millele kambri ühe kuraatori Mariann Raisma sõnul ei ole üldsegi vastust või ühte kindlat vastust.