Tartu teemaline animafilm jõudis rahvusringhäälingu veebikanalisse

Kaheksaminutiline lamenukkfilm on pühendatud Tartule ning näitab Tartu olulisust tuhandete vaimuärksate linlaste eluloos.

Filmi idee autor Indrek Mustimets ütles, et juba esimesel kohtumisel Gunnar Neeme Tartu joonistustega, hakkasid need pildid filmina jooksma ning rääkima Tartu lugu. «Loodetavasti avastatakse selliseid võimsaid ajaloolisi lugusid ja pildisarju veel, millest annaks Tartu erinevaid ajakihistusi filmide näol teostada. Just pildikeel aitab ajalugu meile lähemale tuua ja Tartut seeläbi omasemaks muuta,» ütles Mustimets.