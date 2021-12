Annelinna jõuab toidujagamispunkt

Täpselt kaks aastat tagasi, 16. detsembril avati Tartus esimene toidujagamiskapp, mis asub Karlovas kohviku Barlova maja seina küljes. Kahe aastaga on Tartu tõidujagajad jõudnud avada viis kappi.

Annelinna toidujagamiskapi valmistas Tartu Toidujagamise aktiivne abiline, Jorma Ratas, kes tegi kapi valmis Meeste kojas sel sügisel. Meeste koja juhataja Valdeko Lukkenil on neil väga hea meel, et toidujagamiskapp saab asuda just nende lähistel. «Meeste koja Tartu kuur, mis on kogukonnale avatud puutöökoda, kannab endas taaskasutuse ja rohemajanduse põhimõtteid. Meie jaoks tähistab toidujagamiskapi paiknemine meie juures jagatud mõtteviisi ja toetab kogukonnale orienteeritust. Tunnustame Tartu toidujagamise vabatahtlike aktivistide panust ja püüdlusi keskkonna hoidmisel,» ütles Lukken.

Toidujagamiskapp on ehitatud uudse kavandi järgi – sellel on lisaks külmikule ja riiulile külje peal ka prügikast bio- ja olmejäätmetele. Samuti on kapis kirjas kasutamise reeglid, et kõigil soovijatel oleks ühtemoodi mugav ja meeldiv toidujagamispunkti kasutada. Kiiremini riknevad toiduained saab panna külmikusse, riiul on kuivainetele, pagaritoodetele ja aedviljadele ning jäätmed käivad prügikastis.

Meeste koja toidujagamispunkti projektijuht, Tartu toidujagamise vabatahtlik Keidi Kald on väga rahul, et linna viies avalik toidukapp asub just Annelinnas. «Ligi pool ära visatud toidust tuleb inimeste kodudest. Annelinn on Tartu suurim ja rahvarohkeim linnaosa ning loodame, et selle kapiga anname siinsetele elanikele mugava võimaluse endal üle jäänud söömiskõlblik toit prügikasti viskamise asemel teistele jagada. Samuti on siin palju söögikohti ja toidukauplusi, keda ootame kappi kasutama,» sõnas Kald.