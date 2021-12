Oli esmaspäev, 2. detsember (uue kalendri järgi 14. detsember) aastal 1896. Tartus oli pehme talveilm, sadas ilusat laia lund, oldi elevil jõulukuu algusest ning loodeti, et jõuluks on ilus saani- või reetee, et saaks rõõmuga kirikusse sõita.