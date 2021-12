Kui ka oportuniteet selle menetluse lõpetab, jätkub kohtumenetlus Lemberi üle toimingupiirangu rikkumise ja altkäemaksu võtmise süüdistuses, samuti on kohtu all inimene, kellele heidetakse ette Lemberile altkäemaksu andmist.

Läheneb kuritegude aegumistähtaeg

«Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse 2019. aasta märtsis ja oleme teinud kõik endast oleneva, et asi kohtus takistusteta sujuks. Paraku on kohtumenetlus meist sõltumatutel põhjustel kulgenud planeeritust aeglasemalt, mistõttu läheneb kuritegude aegumise tähtaeg,» tõdes Laas.

Samuti selgus aasta lõpus, et isiklikel põhjustel peab vahetuma kohtunik, mis tähendab, et kohtumenetlust tuleb alustada uuesti, lisas Laas.

Kuna soodustuskelmuse ja rahapesu etteheited on väga mahukad ning asjas on 14 süüdistatavat ja 10 kaitsjat, siis ei ole senist menetluse käiku ja võimalikke takistusi arvestades prokuratuuri hinnangul lähiajal võimalik jõustunud kohtuotsuseni jõuda.

«Oportuniteediga menetluse lõpetamise eeldus on, et inimene on kuriteo toime pannud. Kuigi süüdistuse algset sisu ja mahtu hinnates on ilmne, et süü ei olnud väike, siis kohtupraktika kohaselt võivad süü suurus ja sellest tulenevalt ka teo karistamisväärsus ning inimese karistamise vajadus ajas muutuda,» lisas Laas. Seetõttu on prokuratuuri hinnangul põhjendatud soodustuskelmuse ja rahapesu osas menetluse lõpetamine oportuniteediga.