A. Le Coqi spordihoones levis suitsuving, kohale sõitsid pääste ja kiirabi

Kohale sõitnud päästjad leeke ei näinud, et spordihoone fuajees levis suitsulõhn, mis esialgseil andmeil võis tulla lähedal asuvast elektrikilbist. «Tunda on kärsahaisu, aga põlengut hetkel ei ole. Päästjad vaatavad, kas tegemist on elektririkkega,» teatas päästeameti kommunikatsioonijuht Maris Moorits esmaspäeval kell 12. «Suitsulõhn avastati spordihoone fuajees, ehk ühes nurgas majas sees, kus asub elektrikilp.»