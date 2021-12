Eesti merekooli Tartu filiaali uus õppekaater jõudis suvepealinnast täna Karlova sadamasse. Kuigi suurt lasti vedanud autojuht pidas maanteede seisukorda heaks, saabus alus planeeritust ligi kaks tundi hiljem. «Enamuse teekonnast sai läbida 85-kilomeetrise tunnikiirusega ja teed olid väga head,» ütles autojuht Tiit Kass, kelle sõit hinnalise koormaga Pärnust Tartusse kestis kolm tundi.



Ta lisas, et sõit möödus rahulikult ja maanteel keegi vilede ja tuledega sõitu ei seganud. «See on nii pisike alus, kuskilt midagi üle ääre ei ole, seega ei jäänud me kellelegi jalgu ja pahaste autojuhtide signaali ei kuulnud kordagi,» märkis Kass. Mehe sõnul on tegemist juba kolmanda laevaga, mille ta Karlova sadamasse sõidutanud. «Ühtlasi on see neist kõigist kõige väiksem, seega kulges sadamasse jõudmine probleemideta,» sõnas Kass.



Kraanat hakati Sauga sadamas valmis sättima esmaspäeva hommikul kell 8.30 ning kella kümneks tõsteti laev autole. Karlova sadamat nägi alus esmakordselt kell kell 15, kus alustati koheselt töödega, et laev ettevaatlikult veoki pealt alla saada. Pärast mahatõstmist paigaldati alus talvehoiuks Karlova sadama laevahoiuplatsil ning sellele järgnes väike tähistamine Karlova sadama kohvikus.