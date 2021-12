2017. aastal töötas Tartus kaks kolmandikku haridusministeeriumi töötajatest ning kolmandik oli pealinnas. Praeguseks on töötajaid Tallinnas ja Tartus enam-vähem pooleks: Tartus on ametis 162 ja pealinnas 133 inimest. Veelgi enam, juhtivad ametnikud alates ministrist ja kantslerist on kõik Tallinnas.