Keele teritaja: Reis missugune!

Reisija tuleb sõnast reisima, mis on inimeste liikumine suhteliselt kaugete geograafiliste paikade vahel, selle sünonüümid on näiteks rändama, matkama, reisil käima, retklema. No ühtki neist ei kõlba kirjeldama seda, mida teeb inimene siis, kui sõidab hommikul bussiga tööle või kooli.