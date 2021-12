Eesti pimedate liit sai alguse sajand tagasi Tiigi tänaval Tartus

Postimehes 1931 ilmunud tagasivaates on pimedate abistamise seltsi saavutustena muu hulgas kirjas, et alates sügisest 1930 töötab Tartus Jaani 21 pimedate kirja trükikoda ning et Eesti pimedatel oli võimalus pärast riigikohtu otsust 7. maist 1929 osa võtta riigikogu valimistest.