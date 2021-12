Tartus on tavaks saanud, et detsembrikuu teisel laupäeval kohtuvad südalinnas sajad rahvatantsijad. Raekoja platsi munakividel saavad kokku pärimus, rõõmsad inimesed, punased põsed ning elav muusika. Tänavuse talvise tantsupäeva repertuaari pani kokku Tartu tantsujuht Ulvi Nigol. Saateansambli kutsus kokku Tiit Kikas, koos temaga musitseerivad Valgusküla multifilmipaviljonis Cätlin Mägi ja Allan Jakobi.

Ühine tantsimine jätkub simmaniga Püssirohukeldris, kus kell 14.30 alustavad mängimist «Tuulelõõtsutajad» eesotsas Juhan Uppiniga. Sissepääs on tasuta, aga soovitame broneerida laua.

Advendiaeg Tartus jätkub kolmanda advendiküünla süütamisega pühapäeval, 12. detsembril. Küünla süütavad abilinnapea Priit Humal ja Tartu Pauluse kiriku õpetaja Kristjan Luhamets, muusikaline etteaste on Jaan Pehkilt. Tseremoonia lavastaja on Liina Keevallik. Raeplatsil aset leidva kohtumise muusikalise kujunduse autor on helilooja Tõnis Leemets, kes jagab lühikese tseremoonia raames väikesi ülesandeid ka Raekoja kellatorni kelladele.