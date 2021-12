Veel enne, kui kontrollreid alguse sai, pidasid ametnikud koosoleku, kus jagas üle veebi julgustavaid sõnu peaminister Kaja Kallas. Valitsusjuht tõdes, et piirangud ja nende järgimise kontrollimine on vilja kandnud, sest enamik ettevõtjaid on end näidanud eeskujulikust küljest. Kallas kiitis ühtlasi ametnike professionaalsust ning rahulikku meelt. «Ma ei tea, mis väljaõpe see teil selline on, aga ma tahaks selle ka ise läbida,» lausus ta.