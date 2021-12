Tartu laululaval augustis vaatajate ette tulnud rokkooperi «Johnny» esietendust tabas esimeses vaatuses peaaegu tunnine elektrikatkestus. See tõi kaasa mitme valgustus- ja heliseadme rikkimineku. Nagu tagantjärele selgus, oli see halb märk kogu suurejoonelisele ettevõtmisele: paljud lavastuse heaks töötanud inimesed on saanud osaliselt tasu või jäänud ilma ühegi sendita. Lavastuse peaprodutsent Mihkel Truman on esitanud pankrotiavalduse.