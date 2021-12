Märt Meesak: kuidas oma vabadused otsustajatelt tagasi saada?

Valitsuse tänase pressikonverentsi kokkuvõte on lühidalt karm ja tuleviku vaates ohtlik. Kevadel võttis valitsus vastu valge raamatu koos valgusfooriga. Tehti teist pikalt ja ka peaminister tutvustas seda kui ühiskonnale arusaadavat asja. Peaminister Kaja Kallas 8. aprillil: «Miks on niimoodi näiteks Soomes, et inimesed peavad reeglitest kinni?» Sedasi küsis Kallas riigikogu saalis ja vastas: «Sellepärast, et see on ühiskondlik kokkulepe, kõik saavad aru, et nad on osake sellest.»