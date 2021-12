Haridusvaldkonnas lubab võimuliit tuua Tartu koolidesse ettevõtlusõppe ning toetab noortele mõeldud arengufondi loomist. See peaks arendama noorte ettevõtlikkust nii õpilasfirmade, rahatarkuse kui ka kogukondliku aktiivsuse vallas. Õpilasfirmade tähtsust on viimastel aastatel eriti palju näha olnud ja tore on tõdeda, et linn neid aktiivselt toetab.