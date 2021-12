Tartus kadunud 28-aastane Kristjan leiti Valgast

Esmaspäeva pärastlõunal teatas politsei, et üks Valga elanik andis teada korrusmaja trepikojas võõrast abivajavast mehest ning kontrollimisel selgus, et tegu on Tartus kodust lahkunud Kristjaniga, keda taga otsiti. Mees anti tervisekontrolliks arstide hoole alla.